Bebê é abandonado em coletor de lixo na zona Sul de SP Um bebê aparentando dois meses de vida foi encontrado abandonado, na noite de sexta-feira, dentro de uma mochila de náilon preta que estava ao lado de um coletor de lixo na altura do número 23 da Rua Benedito Fernandes, em Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo. Testemunhas contaram à polícia que a bolsa foi colocada no local por um casal por volta das 23h30 da sexta-feira. Os garis da prefeitura que recolhiam os sacos de lixo do coletor ouviram o choro de uma criança e quando abriram a bolsa encontraram o menino, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). A criança foi levada para o Hospital Regional Sul, onde permanece internada. Enfermeiras notaram perfurações de agulhas nas mãos e braços do bebê, o que indica que ele teria ficado internado em algum hospital. A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial (DP).