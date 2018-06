Bebê é abandonado em terminal rodoviário no Paraná Uma menina, com menos de uma semana de vida, foi abandonada na tarde de domingo, 12, no Terminal de Transporte Urbano, no centro de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Depois de passar por avaliação médica, que apontou boas condições de saúde, ela foi entregue aos cuidados de um dos abrigos da cidade, enquanto o Conselho Tutelar tenta encontrar algum familiar. Segundo a zeladora do terminal Natália de Jesus, uma moça jovem, bem vestida e que falava espanhol pediu-lhe que segurasse o bebê enquanto ela ia ao encontro do pai da criança para buscar fralda. Depois de uma hora sem que a mulher retornasse, a zeladora chamou a Polícia Militar. Com cerca de 3 quilos, a menina foi levada a um Posto de Saúde e, depois, entregue ao abrigo. O Conselho Tutelar pediu a ajuda da polícia para tentar encontrar os pais ou familiares, mas até a tarde desta segunda-feira, 13, nenhum parente havia sido encontrado.