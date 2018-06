Bebê é abandonado em terreno baldio na zona oeste do Rio

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um bebê de aproximadamente 15 dias de vida foi encontrado em um terreno baldio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 27. A criança estava dentro de uma sacola plástica.

De acordo com a Polícia Militar, um morador da região saiu para comprar jornal por volta das 8h quando ouviu o choro de uma criança. Ele encontrou o bebê dentro de uma sacola no cruzamento da Rua Fragoso com a Avenida das Américas e o levou para o Hospital Rocha Faria. A criança que está sob observação não tem sinais de maus-tratos.

A ocorrência foi registrada na 43ª DP, em Guaratiba. A polícia tenta identificar os pais da criança. O Conselho Tutelar foi acionado.