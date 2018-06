Bebê é achado dentro de vaso sanitário em banheiro de hospital em SC

SÃO PAULO - Uma recém-nascida foi encontrada, na manhã desta quinta-feira, 22, dentro de um vaso sanitário do banheiro do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina.

De acordo com informações preliminares do hospital, o bebê teria ficado com os pezinhos na água do vaso entre 23h30 de quarta-feira e 6 horas desta quinta. Ela continua internada, mas passa bem.

Ainda segundo o hospital, a mãe da criança, uma adolescente de 15 anos, foi ao hospital para uma consulta no prontoatendimento, mas antes de ser consultada,deu à luz no banheiro, onde abandonou a filha. A criança foi encontrada por uma enfermeira e deve permanecer no hospital até que o Conselho Tutelar resolva seu destino.