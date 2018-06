Bebê é atingido por bala perdida e está em estado grave em BH

Um bebê de um ano e sua mãe foram baleados nesta terça-feira, 11, durante tiroteio no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. O menino foi atingido nas costas e a bala perfurou seu abdome, segundo informações da Polícia Militar. Ele foi submetido a uma cirurgia e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII. Segundo testemunhas, dois policiais à paisana faziam investigação no local quando um suspeito reconheceu um dos policiais, dando início ao tiroteio. De acordo com a PM, a mãe, que estava com o bebê no colo, ficou atrás do carro da polícia para se proteger, mas também foi baleada na mão. Uma mulher, que teria dado cobertura a um dos autores dos disparos e que conseguiu fugir, foi detida e conduzida para a 3º Delegacia Distrital Sul.