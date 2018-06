Bebê é atropelado por motoqueiro Um bebê de 8 meses foi atropelado por um motoqueiro na sexta-feira, em Recife (PE). Segundo a polícia, Edson do Carmo da Silva, de 22 anos, atingiu o carrinho do bebê quando a mãe da criança atravessava a rua. Testemunhas disseram que o rapaz apresentava sinais de embriaguez. Apesar da forte pancada que levou na cabeça, o estado de saúde do bebê era considerado bom. A previsão era de que ele recebesse alta hoje. O motoqueiro foi encaminhado para o Centro de Triagem de Abreu e Lima (Cotel), onde aguardará o resultado do inquérito.