Bebê é encontrado abandonado em igreja no Rio

Um bebê recém-nascido foi encontrado por volta das 19 horas desta terça-feira, 21, em um dos bancos da Paróquia Santa Mônica, no bairro do Leblon, no Rio, segundo primeiras informações da polícia. Um funcionário da igreja encontrou a criança chorando dentro de um cesto de palha e acionou os policiais. O bebê foi entregue ao conselho Tutelar que o encaminhou a um hospital para exames. Policias da 14ºDP, onde o caso foi registrado, estão investigando uma pista de que os pais residem em Botafogo, também no Rio.