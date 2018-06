SÃO PAULO - Um bebê do sexo masculino, com aproximadamente um mês de vida, foi abandonado em um ponto de ônibus do bairro de Valéria, em Salvador, por volta das 18 horas de quarta-feira.

A Polícia Militar foi acionada por populares que viram um casal deixando a criança no local. O bebê passa bem e foi encaminhado para a 1º Vara de Infância e Juventude.

Os pais da criança ainda não foram identificados.