Bebê é encontrado morto em lixão de Campo Grande Um bebê recém-nascido foi encontrado morto hoje de madrugada, dentro de um saco plástico, por catadores de um lixão a 12 quilômetros do centro de Campo Grande. A criança estava nua, com o cordão umbilical cortado e com marcas na cabeça e no corpo provocadas pelo sistema de trituração dos caminhões de coletas. Segundo Ezequiel Soares, 26 anos, um dos catadores do lixão, pai de três filhos, todos os seus colegas choraram muito ao ver o bebê naquelas condições. Ele estimou que a vítima tenha no máximo três meses de idade.