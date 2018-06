Bebê é esquecido dentro de carro no Sul Fluminense

SÃO PAULO - Um bebê de aproximadamente quatro meses foi esquecido pelos pais dentro do carro nesta segunda-feira, 12, no centro de Volta Redonda, no Sul Fluminense. Pedestres viram a criança sozinha dentro do veículo e chamaram a Polícia Militar.

O bebê ficou cerca de 30 minutos no automóvel. Policiais do 28º BPM encaminharam a criança para um hospital da região, onde ela foi medicada. Segundo a corporação, a menina passa bem.

Os pais do bebê retornaram ao carro após a chegada da equipe policial e foram levados para prestar esclarecimentos na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, onde o caso foi registrado. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as investigações.