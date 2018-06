Bebê é morto durante briga de namorados em Salvador Uma briga entre namorados resultou na morte, a facada, de um bebê de 9 meses, no bairro periférico de Alto de Coutos, em Salvador (BA). Segundo agentes da Delegacia de Periperi, que investigam o caso, a criança estava no colo de uma tia enquanto ela e o namorado, Carlos Mascarenhas, discutiam. Mascarenhas, então, teria tentado agredir a parceira com uma faca, mas acabou atingindo o bebê - que chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor fugiu e está sendo procurado pela polícia.