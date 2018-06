Bebê fica presa em panela de pressão e é resgatada pelos bombeiros no Acre

Uma menina de 1 ano e 4 meses precisou ser resgatada nesta terça-feira, 13, pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar presa dentro de uma panela de pressão. O caso ocorreu no município de Brasileia, no interior do Estado do Acre, a 232 quilômetros da capital Rio Branco.

Os bombeiros receberam o chamado da mãe da criança às 9h30 desta terça. Segundo o major Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre, a dona de casa Maria Rosineide da Cruz, de 23 anos, tinha acabado de lavar a panela e procurava um local para guardá-la quando a criança começou a brincar com o utensílio e se prendeu pelas costas e pelo joelho.

Com uma espécie de alicate usado em arrombamentos e salvamentos, os bombeiros conseguiram resgatar a criança, após cerca de 12 minutos de operação. "Ela já estava nervosa e a mãe muito mais nervosa", conta o major.

Segundo o ele, foi necessário muito cuidado da equipe para não machucar a criança. Depois de resgatada, a menina foi atendida no próprio local, pelos bombeiros, sem ferimentos.