Bebê morre ao ser levado por enxurrada no interior do Paraná

SÃO PAULO - Um bebê, de 15 dias, morreu no domingo, 16, após ser levado pela correnteza, na zona rural de Ortigueira, no região central do Paraná. Segundo os bombeiros, a família passava por uma estrada durante a madrugada e o carro apresentou problemas ao passar por um córrego.

A água começou a subir rapidamente e o casal conseguiu sair do veículo, mas Wendy Natalie Rezende Matias acabou caindo no Rua Apucaraninha. O corpo foi encontrado por volta das 15 horas de ontem, a 800 metros do local do acidente.

Londrina

As chuvas que atingem o Estado provocaram vários estragos em diversas cidades, principalmente em Londrina, no norte do Paraná. Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 100 mil pessoas foram afetadas. Deste total, 61 estão desabrigadas e 60 estão desalojadas. Um jovem, de 18 anos, morreu em Londrina na semana passada, após ser levado pela enxurrada.