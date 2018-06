Bebê morre após ser esquecido pelo pai dentro do carro O bebê Gustavo de Oliveira Garcia, de 1 ano e 4 meses, morreu nesta quinta-feira, 12, depois de ser esquecido dentro do carro pelo pai, o biólogo Ricardo César Garcia, de 31 anos, na garagem do edifício em que residem no bairro Macedo, em Guarulhos, São Paulo. No começo da manhã, o biólogo saiu para levar a esposa ao trabalho, com o filho no banco traseiro do veículo. Quando voltou para o prédio, Ricardo estacionou o carro na garagem e subiu para o seu apartamento. Lá, ele teria passado mal e desmaiado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Ricardo retomou a consciência apenas por volta das 12 horas, quando ligou para a mulher, que perguntou se ele havia deixado Gustavo na casa de um parente. Só então o biólogo se lembrou do filho e seguiu até o carro, onde o encontrou desacordado. Com parada cardiorrespiratória, o bebê chegou a ser socorrido num hospital, mas morreu. A direção da unidade acionou a polícia, que prendeu Ricardo em flagrante por homicídio culposo - sem intenção de matar. Encaminhado ao 6º Distrito Policial de Guarulhos, no Jardim Bom Clima, o biólogo prestou depoimento, pagou a fiança e foi liberado.