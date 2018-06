Bebê morre após ser esquecido pelo pai dentro do carro em Novo Hamburgo

SÃO PAULO - Um bebê de 7 meses morreu na tarde de quinta-feira, 5, após ficar horas sozinho dentro de um carro, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, o pai esqueceu a filha no carro, no estacionamento da empresa onde ele trabalha, no período da manhã. Ele só se deu conta que a menina estava no veículo na parte da tarde. A criança foi levada para um hospital da região, mas morreu antes de receber atendimento médico. Um laudo do Instituto Médico Legal vai apontar as causas da morte.

O caso está sendo investigado pela polícia. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial da cidade. O pai pode ser indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar.