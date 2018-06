Bebê morre asfixiado em Taboão da Serra, na Grande SP Um bebê de três meses morreu asfixiado na madrugada deste sábado, 18, em Taboão da Serra, Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a mãe do bebê, uma dona de casa de 27 anos deixou em casa os dois filhos, um de 2 anos e o bebê, e saiu por volta das 21h30 da última sexta-feira. Quando voltou, às 7 horas deste sábado, o bebê estava morto por asfixia. A mãe deve responder por abandono de incapaz. Segundo a polícia, os meninos ficaram com outras duas crianças, uma de nove e outra de três anos numa cama de casal e a suspeita é de que o bebê tenha morrido asfixiado involuntariamente por uma das outras crianças que estavam na mesma cama. O bebê nem chegou a ser socorrido.