Bebê morre atropelado em calçada de Caxias do Sul

Um ônibus desgovernado invadiu uma calçada da Avenida Bom Pastor e atropelou uma mulher e sua filha, um bebê de colo, no sábado, em Caxias do Sul. A criança, Maria Eduarda Lopes de Oliveira, de apenas 1 ano, sofreu traumatismo craniano e morreu a caminho do hospital. A mãe, Jussara de Oliveira, 19 anos, fraturou a bacia, passou por uma cirurgia e está internada. O pai, Maykon Oliveira, 22 anos, também caminhava pela calçada, mas não foi atingido. O motorista do ônibus, Oneide Zamboni, explicou à polícia que o veículo ficou sem freios quando descia a ladeira. Zamboni vai responder a inquérito por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. Ele e os 40 passageiros, que viajariam para Porto Alegre, não sofreram ferimentos. São Leopoldo Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o menino Lucas Grasel Batista, de 4 anos, morreu atropelado por um caminhão. Ele andava de bicicleta e parou atrás do veículo, que havia estacionado na Ra Caio Miranda para a entrega de botijões de gás em algumas casas. Quando voltou ao caminhão, o motorista fez uma manobra em marcha à ré e acabou atropelando a criança. Testemunhas inocentaram o condutor, informando à polícia que ele não tinha como ver a criança.