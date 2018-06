Bebê morre com suspeita de desnutrição em Belém

SÃO PAULO - Um bebê de sete meses morreu no último domingo, em Belém, com suspeita de desnutrição. A criança já estava morta quando foi levada para o pronto-socorro do Guamá. O irmão gêmeo do bebê está internado na Santa Casa de Belém.

A mãe das crianças, uma mulher de 27 anos, foi presa na madrugada de domingo. Ela vai responder também por abandono de incapaz. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), ontem, ela foi levada para o de Recuperação Feminino (CRC).