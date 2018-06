Bebê morre e polícia responsabiliza os pais Os pais de um bebê de 12 dias foram acusados de abandono de incapaz com agravamento de morte, após a criança morrer no domingo, em Ijaci, Minas Gerais. Segundo a polícia, o pai, de 36 anos, e a mãe, de 28, saíram de casa, após colocar o bebê para dormir. Um sobrinho de 14 anos, que aparenta ter problemas mentais, entrou na casa em seguida. A mãe encontrou o filho deitado em outra posição e o sobrinho brincando com o cobertor. A criança foi levada para um posto médico e morreu com fraturas no crânio. A suspeita é que o adolescente sacudiu o bebê.