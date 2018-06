Bebê morre soterrado em deslizamento em Santa Catarina

Uma menina de 1 ano e 3 meses morreu soterrada na noite de terça-feira, 7, no bairro Águas Claras, em Brusque, em Santa Catarina, após um deslizamento de terra que atingiu a casa onde morava. A casa foi atingida por volta das 9h30, por uma grande quantidade de barro, o equivalente a cerca de 60 caminhões de terra, segundo o Corpo de Bombeiros. Nenhuma outra casa foi atingida. No deslizamento, a mãe foi arremessada para fora da casa, mas Fabiana dos Santos de Oliveira, que estava dormindo no berço, não conseguiu ser solva. A retirada da terra durou mais de duas horas e a criança ainda foi retirada dos escombros com vida pelos bombeiros. Ela foi levada para o hospital Cônsul Carlos Renaux, no bairro Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os bombeiros, durante o último fim de semana, outros seis deslizamentos danificaram residências, mas ninguém ficou ferido.