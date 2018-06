Bebê morre sozinho dentro de casa; mãe é presa

O recém-nascido Pedro Caíque, de sete meses de idade, foi encontrado morto dentro de uma residência, na Rua Santo Amaro, no bairro da Jatiúca, Zona Norte de Maceió, na manhã desta segunda-feira, 30. De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, o garoto havia sido abandonado pela própria mãe, que saiu durante a madrugada do domingo e deixou o bebê sozinho. Pedro Caíque era o quarto filho de Tatiana Evelin de Sousa Sena, de 18 anos. Segundo comentários de vizinhos e familiares, Tatiana nunca cuidou direito dos filhos, sempre foi uma mãe negligente. Uma tia da jovem, que pediu para não ter a identidade revelada, declarou que Tatiana costuma deixar os filhos sozinhos para "curtir a balada". A causa da morte do garoto ainda não foi determinada. Tatiana, foi detida por abandono de incapaz e conduzida para a Delegacia de Plantão III, no bairro de Jaraguá. Segundo os policiais que efetuaram a prisão, ela tentou reagir e - juntamente com o tio Antônio Marcos Ferreira da Silva, 22 anos - ainda partiu para agredir os soldados. Antônio Marcos também teve voz de prisão decretada por conta de desacato à guarnição da Polícia Militar e foi levado, acompanhado da sobrinha, para a Deplan. Em depoimento, a mãe do bebê diz que alimentou o recém-nascido por volta de 1 hora do domingo e saiu para uma boate em Jaraguá, quando retornou o garoto já havia morrido. O corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima para que fosse determinada a causa da morte. Após a necropsia, o cadáver deve ser liberado para o sepultamento. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Combate ao Crime Contra a Criança e o Adolescente.