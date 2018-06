Bebê que foi salvo pela fralda recebe alta Quatro dias depois de ter caído do terceiro andar de um prédio e ter a fralda descartável presa em ganchos de ferro, o menino Cauã Massaneiro, de um ano e meio, recebeu alta ontem do Hospital Memorial São José, em Recife. O garoto sofreu fraturas no fêmur e em quatro costelas. Apesar dos apelos do pai de Cauã, Alexandre Massaneiro, a polícia indiciou a mãe da criança, Franciele Pinto, por lesão corporal.