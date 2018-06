Bebê que teve mão decepada sai da CTI e se recupera bem, diz hospital

SÃO PAULO - A menina de 3 meses que teve a mão decepada, na semana passada, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, deixou na manhã desta terça-feira, 15, o CTI pediátrico do Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, também na Baixada. Segundo a Secretaria estadual de Saúde, a menina foi transferida para a enfermaria. Apesar da criança se recuperar bem, ainda não há previsão de alta médica.

A tia da menina foi presa na sexta-feira, suspeita de ter decepado a mão do bebê. O motivo do crime está sendo investigado pela 58ª Delegacia de Polícia (Posse), onde o caso foi registrado. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária de 30 dias contra Maria José.

Uma faca que poderia ter sido usada no crime foi encontrada atrás da casa onde a mulher mora. As roupas que ela teria usado na ocasião do crime também foram recolhidas. O material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).