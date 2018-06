Bebê sobrevive após ser arrastado por 1 km durante assalto

Um bebê de 4 meses sobreviveu após ser arrastado por quase 1 km durante um assalto na noite da quinta-feira, 23, em Maceió, Alagoas. Segundo informações iniciais da polícia, a mãe do bebê saía de um prédio no bairro de Ponta Verde quando foi rendida por três homens. Ela saiu do carro e tentou retirar a cadeirinha com o bebê, que estava no banco de trás.

Os bandidos aceleraram o carro e a cadeirinha ficou pendurada pelo cinto de segurança, pelo lado de fora do carro, arrastando o bebê. Os motoristas que passavam pelo carro roubado começaram a alertar os bandidos. Ao perceberem que uma criança estava sendo arrastada, os bandidos pararam o carro, colocaram a cadeirinha na calçada e fugiram.

Um motociclista que tentava avisar os bandidos sobre o bebê, ao ver a criança na calçada, acionou uma ambulância. A criança foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió com ferimentos pelo corpo, mas não corre risco de morte, segundo a polícia.