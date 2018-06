Bebedouro tem quase mil casos de dengue em 2007 A dengue continua preocupando em municípios da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em Bebedouro, a situação já é tratada como epidemia, pois a cidade tem 940 casos confirmados da doença e outras 1.374 notificações suspeitas aguardam os resultados de exames. A expectativa é que 80% dos casos suspeitos sejam positivos. O município está se mobilizando para tentar evitar o avanço da epidemia e vai contratar 25 novos agentes de vetores para se juntarem aos 21 que já atuam e os 20 cedidos pelo Estado. Em Ribeirão Preto já são 289 casos no ano (128 deles registrados em março). Em 2006, Bebedouro teve 454 casos, sendo a maioria no final do ano, praticamente colaborando para o atual quadro de dengue. Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), do Estado, até o dia 16 deste mês, a cidade era a terceira com mais casos, computava até então 518 ocorrências positivas, abaixo de Birigui (804) e Araçatuba (724). Em todo o Estado havia 7.808 casos confirmados da doença. Ribeirão Preto só tinha 91 confirmações pela tabela do CVE, mas a Vigilância Epidemiológica do município informa que já são 289 casos no ano, o que está levando os cem agentes do Controle de Vetores a intensificarem o combate ao mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença. Dengue hemorrágica A Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo, confirmou na quinta-feira, 22, o primeiro caso de dengue hemorrágica, o tipo mais perigoso da doença, na cidade. O doente, no entanto, contraiu a dengue no Mato Grosso do Sul. O paciente, um homem de 24 anos, continuava internado nesta sexta-feira na Santa Casa local. Ele recebe também acompanhamento de técnicos da Vigilância. O tipo do vírus causador da doença só será conhecido quando ficarem prontos outros exames. Foram adotadas medidas para evitar a disseminação da doença, entre elas a nebulização das casas num raio de 200 metros da residência do paciente. A cidade registrou este ano 16 casos confirmados da dengue, dos quais 11 são importados, mas ainda não tinha registro da dengue hemorrágica.