Beija-flor é a campeã do carnaval do Rio A escola Beija-flor é campeão do carnaval 2007 do Rio com 399.3 pontos. Em segundo lugar ficou a Grande Rio, seguida da Imperatriz Leopoldinense. Os componentes já lotaram a quadra da escola para comemorar a vitória. Última escola do Grupo Especial a desfilar na madrugada de terça-feira, na Marquês de Sapucaí, a Beija-flor saiu da dispersão sob os gritos de ?campeã?. Foi a agremiação com o maior número de campeonatos, 21 ao todo, a Portela: seu tema era o Pan do Rio e não faltaram atletas nas alas.