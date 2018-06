Beija-Flor é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro RIO – A simplicidade de um Rei conduziu a Beija-Flor de Nilópolis à posição de majestade do samba mais uma vez com o campeonato conquistado hoje. Depois de dois anos sem vencer, a escola foi novamente motivo de orgulho para os moradores da cidade da Baixada Fluminense, que começaram a lotar a quadra logo no início da apuração. O enredo sobre o Roberto Carlos, que emocionou ao levar o cantor à passarela do samba já na manhã de terça-feira, encheu os componentes da escola de autoestima. ” Ô, ô, ô, a campeã voltou!”, gritava a multidão inebriada diante de dois imensos retratos de Roberto que decoram a quadra. “Hei, Hei, Hei, o Roberto é nosso rei!”, puxava outro coro, com pelo menos duas mil vozes.