Beija-Flor é vice-campeã, um ponto atrás do Salgueiro

A Beija-Flor é a vice-campeã do carnaval do Rio. A escola de Nilópolis lutava pelo tricampeonato para manter sua hegemonia no carnaval carioca: nos últimos sete anos, a escola venceu cinco vezes; só perdeu em 2006, quando a Vila Isabel foi campeã, e agora em 2009, com a vitória do Salgueiro. A escola levou à Sapucaí um enredo sobre banho. Na plateia, torcedores ilustres como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Marisa Letícia. Veja também: Fotos do desfile da Beija-Flor Blog: saiba como foi a apuração Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos A Beija-Flor ficou com 398,00 pontos, apenas um atrás da campeã Salgueiro, que teve 399,00 pontos. A Beija-Flor tem 12 campeonatos: 2008, 2007, 2005, 2004, 2003, 1998, 1983, 1980, 1978, 1977, 1976, 1954. O enredo No Chuveiro da Alegria, quem banha o corpo lava a alma na folia! foi cantado pelo Neguinho da Beija-Flor. O puxador do samba casou momentos antes de entrar na avenida. O desfile deste ano teve emoção especial. Em tratamento de um câncer no intestino descoberto e operado em julho de 2008, Neguinho não esmoreceu: puxou o samba por toda a Sapucaí, apesar de estar fragilizado pela quimioterapia, que lhe deixou careca. Superando o câncer, Neguinho da Beija-Flor puxa o samba da escola e emociona. Foto: Wilton Júnior/AE A escola caprichou no desfile sobre a evolução da relação do homem com o banho através da história. Mostrou, como é de costume, carros alegóricos luxuosos, fantasias bem acabadas e criativas e muita organização. Nem mesmo a tumultuada cerimônia de casamento de Neguinho da Beija-Flor, realizada na Sapucaí minutos antes do desfile, atrapalhou a escola. A agremiação, que teve de desenvolver seu desfile milionário sem qualquer patrocínio (tentou acordos com várias empresas de sabonete e sabão em pó, mas, por conta da crise, só levou "nãos"), levou alegorias bem grandiosas ao Sambódromo. A começar pelo suntuoso abre-alas, que simbolizava o "Egito Antigo e o despertar do hábito de se banhar". Cinco dos oito carros tinham efeitos com água; um deles exalava um agradável aroma para o público. Com apenas 18 anos, a rainha de bateria da Beija-Flor já é muito experiente. Este foi o sétimo ano seguido que Raíssa desfilou como rainha da escola. "Eu já me considero uma vitoriosa por estar há tanto tempo à frente da bateria da minha escola, um lugar que cada vez mais tem sido ocupado por celebridades. Mas não gosto que digam que eu sou veterana. Tenho muito o que aprender com Luma de Oliveira e Luiza Brunet. Elas são as verdadeiras veteranas", disse, modesta, antes de entrar na Sapucaí. A musa se preparou com muito carboidrato, descanso e bom humor para o desfile. "Já acordo bem-humorada", comentou. Na concentração, a moça lançou mão de um "segredinho básico": um creme que deixa a pele acetinada e com tom dourado. "É importado. Não conto para ninguém qual é a marca". O público cantou o samba - com especial entusiasmo os versos: "banhando o povo/ vem a Beija-Flor". E saudou Neguinho, que agradeceu as orações por sua recuperação. Diante do camarote do governo do Estado, no setor 9, onde estavam o presidente Lula, a quem chama de "amigo", e o governador Sergio Cabral, mandou acenos e os recebeu de volta. Lula foi ao sambódromo especialmente para acompanhar a Beija-Flor, sua escola. O mesmo fez o cantor Roberto Carlos, que se manteve discreto, na área reservada da Liga das Escolas de Samba. Entre os famosos, o cantor Roberto Carlos e o apresentador Wagner Montes acompanharam de perto o desfile da escola de Nilópolis. A primeira-dama fez questão de descer à pista para cumprimentar Neguinho mais de perto. "Ele é meu amigo!", disse dona Marisa, jogando beijos para o alto do carro de som. A primeira-dama contou que "queria ter ido" à cerimônia de casamento - ela e o presidente foram chamados por Neguinho e a mulher, Elaine Reis, para serem padrinhos. No entanto, mesmo estando no sambódromo, eles preferiram não participar. Ao fim do desfile, chorando, Neguinho declarou: "foi o momento mais importante da minha vida."