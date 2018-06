Beija-Flor encerra 1ª noite da Sapucaí com folia morna

RIO - A Beija-Flor fechou a primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí com uma folia morna. A agremiação fez uma homenagem aos 50 anos de Brasília e levou à avenida a história do povo que construiu a capital do País, ignorando os escândalos políticos. "A corrupção é brasileira, não brasiliense", justificou Alexandre Louzada, um dos integrantes da Comissão de Carnaval responsável pelo enredo.

A escola utilizou oito carros alegóricos, distribuídos em 44 alas. O samba ficou por conta da voz do histórico intérprete Neguinho da Beija-Flor. Sem empolgar, a agremiação terminou o desfile correndo, mas dentro do limite de tempo, de 82 minutos, e não teve incidentes.

Além do resgate histórico, a escola levou uma homenagem em azul e branco aos homens responsáveis pela construção da cidade. Entre eles estão o arquiteto Oscar Niemeyer, o presidente Juscelino Kubitschek e os trabalhadores de diferentes regiões do País que foram para o Planalto Central erguer a nova cidade.

A tradicional escola de Nilópolis, que tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ilustre torcedor, recebeu R$ 3 milhões em patrocínio da gestão do governador licenciado do Distrito Federal, José Arruda.

(Com Agência Estado)