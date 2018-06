Beira-Mar: condenado a 29 anos e 8 meses O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi condenado ontem a 29 anos e 8 meses de prisão no processo da Operação Fênix, realizada pela Polícia Federal em novembro. Dos 21 presos na operação, 15 foram condenados, entre eles a mulher de Beira-Mar, Jacqueline Moraes da Costa, e outros parentes do casal. Duas irmãs do traficante estão entre os seis absolvidos.