Beira-Mar deixa cela da PF para ir ao dentista O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, saiu hoje da cela pela primeira vez desde que chegou à Superintendência da Polícia Federal, para tratamento dentário numa clínica que fica em frente à sede da PF no bairro de Jaraguá, em Maceió. Segundo informações da assessoria de imprensa da PF, ele passou o final de semana reclamando de dor de dente; vinha combatendo as dores com antibiótico, mas como não houve melhora, precisou do tratamento de urgência. A avenida Valter Ananias, em frente à sede da PF, foi interditada nos dois sentidos, e todo o quarteirão está policiado por homens federais e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Beira-Mar saiu da PF às 11h20, mas o tratamento só começou por volta do meio-dia. A transferência do traficante está sendo aguardada para um Estado das regiões Centro-Oeste, Nordeste ou Norte, hoje ou amanhã, quando esgota o prazo de 40 dias dado pelo governo do Estado para a permanência de Beira-Mar em Maceió. Veja o especial: