Beira-Mar depõe no Rio de Janeiro nesta segunda-feira O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, deve chegar às 10 horas desta segunda-feira, 5, ao Rio de Janeiro. Por volta das 12 horas, ele participa de audiência no processo aberto pela 5ª Vara da Justiça Federal no qual é réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Na terça-feira, o traficante também deverá comparecer a outra audiência. Um grande esquema de segurança foi montado na cidade por conta da presença de Beira-Mar. Ele está desde a madrugada da última sexta-feira, 2, na carceragem da Polícia Federal do Espírito Santo, de onde saiu por volta das 9 horas desta segunda. Segundo informações da Rádio CBN, ao menos nove motocicletas e três carros da polícia formaram um comboio que acompanhou Beira-Mar no aeroporto. Ele embarcaria num avião da Força Aérea Brasileira (FAB), de acordo com a rádio. A PF mantém em sigilo detalhes do itinerário e os horários de chegada do traficante. O processo para o qual está marcado o interrogatório está sob segredo de Justiça. Beira-Mar, é considerado um dos maiores traficantes de armas e drogas da América Latina, tanto que foi o primeiro preso a ser transferido para o recém-inaugurado presídio federal de Catanduvas. Ele foi preso em 2001, na Colômbia, onde estava foragido sob a proteção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Texto ampliado às 10 horas.