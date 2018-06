Belo, em "profunda depressão", continua foragido O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, continua foragido. Hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro passou o dia de plantão na porta de sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na esperança de prendê-lo. Belo teve sua prisão preventiva decretada na noite de quarta-feira, por crime de associação para o tráfico de drogas. Segundo sua advogada, Jociane Louvera, ele está em São Paulo. A polícia paulista foi informada e também procura o cantor. "Vamos apresentá-lo à polícia, mas só depois que ele melhorar. Ele entrou em estado de depressão profunda", disse Jociane, que não quis informar o endereço do cantor em São Paulo. Ela tenta um habeas corpus para evitar a prisão, mas reclamou que não teve acesso às informações do processo, pois a Justiça esteve hoje em recesso. A polícia do Rio expediu o mandado de prisão para a Polícia Federal (PF) e polícias estaduais para que ajudem nas buscas. Belo está sendo investigado com mais 20 pessoas, entre elas o traficante Valdir Ferreira, o Vado, por envolvimento no tráfico de drogas. Hoje, a Polícia Civil fez uma busca no Complexo do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, atrás do traficante. Segundo as investigações, uma escuta telefônica flagrou Belo e Vado negociando a compra de armas e drogas. A polícia do Rio vai manter o plantão na casa de Belo e vigiará também os dois aeroportos da cidade.