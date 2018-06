Belo recebe liberdade condicional e sai da cadeia no Rio

O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi beneficiado por uma decisão da Vara de Execuções Penais e deixou a cadeia, na noite de sexta-feira, 20. De acordo com Bandnews, apesar da liberdade, o cantor terá que cumprir algumas regras impostas pela Justiça. Entre elas, retornar para casa até as 22 horas. Para realizar shows após este horário e sair do Estado do Rio de Janeiro, o cantor terá que pedir autorização. O cantor cumpria pena no regime semi-aberto por tráfico e associação para o tráfico de drogas.