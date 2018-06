Belo se entrega à Polícia do Rio O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, se entregou à polícia carioca. O pagodeiro Belo ligou para o assessor especial da Secretaria de Segurança Pública, Mário Chadud, combinando o local de sua rendição, que ainda não foi revelado. O secretário de segurança, Roberto Aguiar, está indo, neste momento, para a 34ª Vara Criminal para entregar Belo pessoalmente. Os advogados do pagodeiro já estão no Fórum. Belo estava foragido da polícia desde o final da semana passada e é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.