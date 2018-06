Beltrame culpa viciados por mortes em favela O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, culpou ontem os usuários de drogas pela guerra entre traficantes e policiais que deixou cinco criminosos mortos e cinco feridos em confrontos na segunda-feira na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio. "O usuário de drogas dentro dessa cadeia (do tráfico) tem uma participação importante, assim como o produtor, o fornecedor, o transportador, o vendedor. As pessoas brigam no fundo por dinheiro e é daí que sai o dinheiro, de quem consome. Quem consome tem de pagar e naquelas áreas se paga e se paga muito bem", afirmou ontem. Segundo Beltrame, as ocupações da PM "não vão acabar com o tráfico, não vão acabar com a violência". "Ela vai existir e o tráfico vai migrar. O tráfico vai existir onde existir viciado e onde existir viciado vai existir tráfico." Desde sábado, traficantes da Rocinha tentavam invadir a Ladeira dos Tabajaras. Ontem, na Lagoa, a polícia detonou uma granada lançada por traficantes contra policiais durante o tiroteio. O porteiro Alan Alves da Silva encontrou o artefato quando regava o jardim do prédio.