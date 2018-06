Beltrame visita favelas do Rio e é hostilizado por moradores

O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, foi hostilizado por moradores vizinhos do Chapéu Mangueira e Babilônia, na zona sul, na manhã desta sexta-feira, 29. Na saída, Beltrame ouviu protestos de um grupo de cinco jovens com cartazes contra o choque de ordem imposto pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) nas favelas. Segundo eles, que não quiseram se identificar, os policiais impedem o direito de ir e vir dos moradores.

Beltrame visitou as comunidades, que serão as próximas favelas a receber a ocupação permanente da Unidade de Polícia Pacificadora. Batan, Cidade de Deus, na zona oeste, e Morro Dona Marta, na zona sul, já contam com esse tipo de policiamento.

O secretário anunciou que 100 homens da Polícia Militar vão ocupar permanentemente a favela por 24 horas e prometeu aos moradores a instalação da rede wireless para acesso gratuito para internet via banda larga. Beltrame também revelou que o governo estuda a instalação de um plano inclinado para facilitar o acesso dos moradores, que vivem nas partes altas dos morros.