''Bem Receber'' tem orçamento de R$ 257 mi até 2013 O Bem Receber Copa, nos dizeres do próprio Ministério do Turismo, é um "programa de qualificação profissional, em parceria com entidades do setor, que tem como objetivo possibilitar que o setor de turismo atinja padrões internacionais de qualidade nos serviços turísticos". A pasta estima que gastará, entre 2011 e 2013, R$ 257 milhões na qualificação de 230 mil pessoas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas.