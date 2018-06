Benefício do Bolsa Família não evita trabalho infantil Para especialistas, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), unificado ao Bolsa Família, é insuficiente. "Programas de transferência de renda, em especial o Peti, têm impacto positivo na redução da miséria e da pobreza. Mas a manutenção da criança na escola e em atividades complementares e a inclusão produtiva da família não ocorreram a contento", segundo Isa Oliveira, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Para Valéria Gonelli, do Ministério do Desenvolvimento Social, falta articular outras áreas do governo. "O Peti é uma estratégia, não a única. Precisamos do Ministério da Educação para garantir a escola integral, da Cultura, Saúde, Esporte...", diz.