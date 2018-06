Bens de traficantes rendem R$ 575 mil A Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania realizou ontem, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o segundo leilão de bens de traficantes do Estado. Com a participação de cerca de 450 pessoas, o evento arrecadou R$ 575 mil ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad). Segundo o governo, 80% desse valor são revertidos ao Estado e o restante fica com o governo federal. Originalmente 116 objetos foram oferecidos ao público, mas três precisaram ser retirados em razão de problemas com a documentação. A diferença entre o valor pago e o calculado pela Secretaria da Justiça foi de 94%. Foram leiloados carros, caminhões, motos, sucatas de veículos, jóias e eletroeletrônicos.