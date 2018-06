Bento XVI expressa pesar por vítimas em Santa Catarina

O papa Bento XVI manifestou, durante a reza do Ângelus, sua "comoção" pelas vítimas das inundações que, no fim de novembro, deixaram 122 mortos em Santa Catarina. Veja também: Sobe para 122 número de mortos em Santa Catarina Sobe para 13 casos confirmados de leptospirose em SC Governo zera IPI de produtos doados a Santa Catarina Marinha começa reabertura do Porto de Itajaí, em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas "Desejo reiterar meus sentimentos de comoção pelo desastre ambiental ocorrido no estado de Santa Catarina, que causou inúmeras mortes e deixou milhares de pessoas sem casa", disse o pontífice, em português, aos milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro. Bento XVI, que também expressou sua solidariedade aos milhares de desabrigados pelas chuvas, invocou a proteção de Deus, "para que possa recompensar o povo brasileiro e as autoridades nacionais e estrangeiras pela ajuda prestada aos desabrigados nesta hora de consternação". O pontífice estendeu a bênção apostólica a todas as famílias afetadas pela tragédia e a todo o povo brasileiro.