Bernardo afirma que ocorreu quebra de hierarquia O titular do Planejamento, Paulo Bernardo, elogiou a atitude da presidente Dilma Rousseff. "Ela agiu bem, no governo tem hierarquia. Um ministro não pode sair por aí falando mal do outro. Isso não fica bem em lugar nenhum. Se um ministro tem um problema com algum colega, deve procurar a presidente da República e expor o caso a ela." Segundo ele, Celso Amorim "é competente". "Não quero falar do Jobim, não tenho nada contra ele. Mas quero dizer que a escolha do Amorim foi muito boa."