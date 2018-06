Bernardo tira Gleisi da função de fazer articulação política O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, reforçou ontem que a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, vai se concentrar na gestão de projetos e disse acreditar que a presidente Dilma Rousseff pretende definir de maneira mais clara o papel da Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política. "A missão dela é cuidar da gestão dos projetos, cobrar em nome da presidente a prestação de contas", afirmou. Bernardo disse que a troca na Casa Civil não muda as ações do Executivo. "Ela e o (ex-ministro Antonio) Palocci com certeza têm diferenças no jeitão, mas as prioridades do governo são as mesmas", afirmou, emendando uma brincadeira com sua mulher: "Eu prefiro a Gleisi".