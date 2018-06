Best-seller da paixão

Do novo romance de Chico Buarque, só se sabe o título: Leite Derramado. É o suficiente para a mulherada imaginar o que bem entender até o finalzinho do mês, quando a história guardada a sete chaves pela Companhia das Letras - nem o Edu Lobo estaria sabendo do que se trata - chega às livrarias de todo o País. Já estou até vendo a campanha de lançamento: "Você vai chorar sobre o Leite Derramado, de Chico Buarque". Minhas melhores amigas acham que sou ingênuo em fazer tal associação bobinha do título da obra com o nome do escritor. É porque nunca fui mulher, não sei como é essa coisa que os olhos verdes mais famosos da MPB desperta na alma feminina, especialmente das colegas na faixa dos 40, 50 anos de idade. Por mais que o artista preserve sua privacidade - e ele é bom nisso -, certo tipo de intimidade não é coisa que se possa regular na imaginação das senhoras de hoje em dia. O mistério em torno do projeto literário que ocupa a cabeça de Chico Buarque há meses só faz botar lenha nessa fogueira. QUESTÃO DE GOSTO Caetano Veloso lançou a candidatura de MV Bill ao Senado. Há no Rio quem prefira o Marcelo D2. MEDIDA PROVISÓRIA Desde que o PMDB começou a falar na "CPI dos Fundos", está todo mundo andando de costas pra parede em Brasília. Puro charme O que fez Rubinho Barrichello chegar na frente de Bruno Senna na corrida pelo cockpit da Honda? Pesou, decerto, a nova franja projeta do piloto mais experiente. Te cuida, Che Guevara! Fortalecendo sua imagem internacional de radical de esquerda, o ministro Tarso Genro chamou de "arrojada" a ação do MST que matou a tiros quatro seguranças de fazendas em Pernambuco. Corte & costura O ministro Carlos Minc prefere ver o lado bom do corte orçamentário que limitou em 50 homens a Força Nacional em defesa do meio ambiente. Capaz até de sobrar dinheiro para comprar colete pra todo mundo. No calor da crise O Lula está certo: a pior coisa que pode acontecer a um brasileiro nesta semana é ele ficar sem ar-condicionado. Em muitos casos, é melhor até perder o emprego. Simpatia é quase amor Candidata à notícia enguiçada do ano, as reportagens sobre o desejo de Dilma Rousseff pela presidência da República deu um passinho à frente na visita da ministra a Campinas. Ela admitiu, enfim, que tem simpatia por sua candidatura. Não é nada, não é nada... Responda rápido Você trocaria a mansão do ex-diretor-geral do Senado pelo castelo do deputado? Só se fala disso no Congresso.