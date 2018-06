Beto Richa também usou helicóptero de empresa privada

Segundo o governo, o helicóptero tinha sido emprestado pelo empresário Jair Rosa, que é da cidade paranaense de Cornélio Procópio, mas é radicado em São Paulo.

Richa tinha saído de Curitiba para uma reunião no banco de investimentos BTG-Pactual, que não tinha sido divulgada antecipadamente. Ele aproveitou a viagem para realizar exames médicos no Hospital Sírio-Libanês.

Durante o deslocamento até a sede do banco, no entanto, o helicóptero apresentou problemas técnicos. Não foi nada grave e ninguém ficou ferido. Na época do incidente, a assessoria do governo informou que o empréstimo do aparelho tinha sido feito sem nenhum custo para o Tesouro estadual.