BH em alerta para fornecimento de energia no carnaval A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) montou um plano de alerta para garantir o fornecimento de energia durante o feriado de carnaval para os consumidores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente para as regiões onde vão acontecer os bailes e festas populares. Segundo a empresa, estarão disponíveis 90 equipes de eletricistas, durante 24 horas por dia, e 41 equipes com 82 eletricistas estarão em sobreaviso, podendo ser acionadas em caso de emergência. A empresa também informou ter feito inspeções ao longo das redes de distribuição que atendem os locais onde acontecerão as festas populares, sem encontrar nenhuma anormalidade. A companhia divulgou ainda dicas para os consumidores, no sentido de evitar problemas durante a festividade. Para trios elétricos e carros alegóricos, por exemplo, a Cemig adverte que se evite trafegar sob a rede elétrica energizada, pois a altura desses veículos poderá ser maior do que a dos fios elétricos. O trajeto a ser percorrido por esses veículos deve ser informado pelo telefone 0800 310 196 ou nas agências de atendimento da Cemig. Esse telefone também deve ser usado para consulta antes de se fazer qualquer ligação elétrica ou de instalar enfeites e alegorias. Outra dica é que aparelhos de som, refrigeração e churrasqueiras elétricas não devem ser ligados próximo a duchas ou piscinas. Também dever ser evitados ligações improvisadas.