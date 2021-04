BH reabrirá lojas, shoppings e academias; escolas retomarão aula presencial após mais de um ano

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta segunda-feira, 19, a reabertura do comércio na cidade. A capital mineira foi uma das que adotaram medidas de isolamento social mais rígidas durante a pandemia do coronavírus. A retomada começa na quinta-feira, 22, com o funcionamento de atividades e serviços não essenciais, como lojas e academias. As escolas também vão reabrir a partir de 26 de abril, após mais de 13 meses fechadas.

Segundo a Secretaria de Saúde, a decisão foi tomada junto ao Comitê de Combate à Covid de BH, diante da redução na taxa de ocupação dos leitos de UTI, hoje em 81,1%, ainda no vermelho, e redução na taxa dos leitos de enfermaria, no nível amarelo, com 58,9%. O secretário municipal da saúde, Jackson Machado, ainda destacou que a tendência dos números de internação e óbitos é de queda.

Na educação, foi autorizada a abertura de escolas de educação infantil (de 0 a 5 anos) de todas as redes, municipais, estaduais e privadas, a partir do dia 26 de abril. A previsão de reabertura da segunda fase (estudantes de 6 a 8 anos) e da terceira fase (as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos), Ensino Médio e Universidades, vai depender dos impactos da primeira etapa de flexibilização e dos números de contágio na cidade. O município ainda não iniciou a aplicação de doses em professores e destacou que está seguindo o plano nacional de vacinação. Parques públicos vão voltar via agendamento, exceto o Parque Municipal, no centro de BH, onde tem havido vacinação contra raiva de cães e gatos.

A restrição aos domingos foi mantida, autorizando apenas o funcionamento de segmentos do comércio varejista e atacadista de artigos farmacêuticos; artigos de ótica; artigos médicos e ortopédicos; combustíveis para veículos automotores, comércio de medicamentos veterinários; serviços de alimentação (bares, restaurantes e similares), apenas para entrega em domicílio; retirada no formato drive-thru e atividades industriais. Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência, açougues e similares só poderão abrir de segunda-feira a sábado.

Veja as atividades e os horários de funcionamento: