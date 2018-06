Biblioteca Nacional, no Rio, tem 180 dias para rever sistema de segurança

SÃO PAULO - A Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro, tem 180 dias para apresentar um projeto de segurança contra incêndio e pânico para o Corpo de Bombeiros do Rio. A corporação verificou irregularidades no atual sistema da unidade durante vistoria realizada no último dia 6. Na mesma data os bombeiros notificaram a biblioteca, que afirma já ter tomado medidas iniciais.

A biblioteca diz já ter iniciado a contratação de uma empresa especializada para elaborar o documento. O texto deve apontar se realmente há irregularidades no prédio e como elas serão revistas pela entidade.

Em contato com a Biblioteca Nacional, eles afirmam ter concluído a instalação de um sistema anti-incêndio em agosto deste ano, assim como a troca de todos os extintores do prédio em junho. A instituição conta ainda com segurança 24 horas de agentes de brigada de incêndio no interior do edifício.

No final de agosto, funcionários do local, porém, afirmaram ao estadão.com.br estarem apreensivos com a situação do prédio histórico. Na data, os trabalhadores chegaram a fazer um protesto onde foi reiterado o alerta feito em ofício de março à presidência da Biblioteca Nacional, solicitando "providências urgentes para problemas que vêm de décadas".

A Biblioteca nacional é a maior da América Latina. A instituição, federal, criada há 200 anos por D. João VI com uma parte do acervo da família real trazido de Portugal, é considerada pela Unesco uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo. O edifício, tombado, guarda nove milhões de itens e recebe cópias de todos os jornais e livros publicados no Brasil (são 100 mil volumes por ano), sendo muito procurada por estudantes e pesquisadores.