Bichos-preguiça são resgatados próximos à rodovia na Paraíba

SÃO PAULO - Dois bichos-preguiça que corriam o risco de morrer atropelados foram salvos nesta terça-feira, 27, próximo à cidade de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, por policiais rodoviários federais. Os animais estavam às margens da rodovia BR-230 quando foram encontrados por agentes da PRF.

As duas preguiças foram encaminhadas para a Polícia Florestal da região e seriam reinseridas no habitat natural. A PRF orienta os motoristas que encontrarem esse tipo de animais perto das rodovias não tentem removê-los, pois são perigosos e podem causar lesões com as garras, apesar da aparência dócil.

Segundo a polícia, o melhor a fazer quando se avista animais próximo a rodovias é entrar em contato com a Polícia Florestal ou a própria PRF, através do número 191.