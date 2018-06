Bilhete Único Carioca começa a valer a partir de sábado

SÃO PAULO - Os moradores da cidade do Rio de Janeiro já poderão usar a partir deste sábado, 6, o Bilhete Único Carioca, que integra todas as linhas de ônibus do município. A viagem utilizando o Bilhete Único Carioca custará R$ 2,40 e terá validade de duas horas.

Para poder utilizar o bilhete, o usurário terá que fazer cadastro no site da Riocard ou se dirigir a postos de cadastramento informados na página, associando o número de seu CPF com o número do Bilhete Único Carioca.

Os usuários que já possuem o Bilhete Único Intermunicipal, do Vale-Transporte Convencional e Cartão Expresso (incluindo as duas versões do cartão RioCard Jovem), podem também vincular o número do cartão com o do Bilhete Único Carioca. O usuário só poderá usar o bilhete 48h após seu credenciamento.

O usuário pode recarregar o cartão com até R$ 300 e a primeira carga deverá ser de, no mínimo, R$ 4,80. O cartão pré-recarregado pode ser encontrado nos valores de R$ 21 e R$ 55 em estabelecimentos credenciados, sendo posteriomente cadastrados no site da Riocard.

De acordo com a Riocard, o ônibus tarifa, conhecido como "frescão", ou de ar-condicionado, não estão incluídos no Bilhete Único Carioca.

Mais informações sobre o Bilhete Único Carioca e sua aquisição poderão ser encontradas em https://www.cartaoriocard.com.br/scrcpr/.